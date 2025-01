Photo : YONHAP News

707 853, c’est le nombre de véhicules écologiques que Hyundai et sa filiale Kia ont exportés en 2024. C’est une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. Et c’est du jamais vu dans l’histoire d’exportation des voitures « made in Korea ». A titre de comparaison, seuls 270 000 unités du genre ont été vendus à l’étranger en 2020.La part des automobiles hybrides, électriques et à hydrogène représente désormais 32 % de l’ensemble des exportations de ces constructeurs, contre 17 % quatre ans auparavant.