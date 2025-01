Mandat d’arrêt contre Yoon : réunion trilatérale des agences concernées par l’exécution

Photo : YONHAP News

Les représentants de l’unité d’investigations spéciales de la Police nationale, du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) et du Service de sécurité présidentielle (PSS) se sont réunis aujourd’hui. Ce rassemblement a eu lieu, en amont d’une nouvelle tentative d’arrêter Yoon Suk Yeol.L’équipe d’enquête conjointe de la Police et du CIO a alors sollicité le PSS de coopérer pour qu’elle puisse exécuter en sécurité et de façon pacifique le nouveau mandat d’arrêt, et attend sa réponse.A en croire un responsable de l’équipe, l’éventuel report de l’opération ne s’invitait pas dans les discussions trilatérales.Dans ce contexte, la Police a sommé cinq hauts responsables du PSS à se présenter pour un interrogatoire. Seuls deux d’entre eux ont répondu à la convocation dont l’ancien numéro un du service, Park Jong-jun, qui a démissionné vendredi dernier. Les trois autres, considérés comme loyaux envers Yoon et son épouse, ignorent toujours la convocation.