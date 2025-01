Semi-conducteurs : la Corée du Sud épargnée par de nouvelles règles américaines sur les exportations

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, l'administration sortante de Joe Biden a annoncé hier un nouveau train de mesures visant à durcir un peu plus les contrôles sur les exportations de puces utilisées pour l'intelligence artificielle (IA). Objectif : conserver le statut dominant dans la filière, et empêcher notamment la Chine de les acheter à un pays tiers ou d’y ouvrir des centres de données IA.Un soulagement néanmoins pour la Corée du Sud puisqu’une série d’exceptions sera accordée aux pays alliés, dont elle fait partie au même titre que l’Australie, la Belgique ou encore le Canada.Les entreprises de semi-conducteurs qui y sont basées et qui satisfont les normes de sécurité et de confiance élevées se verront octroyer le statut dit « UVEU », à savoir l’utilisateur final universellement vérifié. Un dispositif qui leur permettra d’expédier des puces IA vers d’autres pays.