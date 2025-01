TIC : les exportations au beau fixe en 2024

Photo : YONHAP News

En 2024, les exportations de la filière des technologies de l'information et de la communication (TIC) ont atteint leur niveau le plus haut en deux ans avec 235 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par le ministère des Sciences et des TIC.Cette belle performance s’explique largement par les ventes des semi-conducteurs et des téléphones portables. Précisément, les expéditions des premiers ont progressé de 42,5 % sur un an, à 142 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante hausse annuelle, jamais enregistrée auparavant. Celles des seconds ont quant à elles grimpé de 15,3 % pour totaliser 14,4 milliards.S’agissant des importations, elles se sont chiffrées à 143 milliards de dollars. La Corée du Sud a ainsi dégagé un surplus commercial de 92 milliards.A noter aussi que les exportations TIC vers les principaux partenaires commerciaux du pays comme les Etats-Unis et le Vietnam se sont elles aussi accrues dans leur ensemble.