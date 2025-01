Photo : YONHAP News

Les procureurs et enquêteurs du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO), qui sont arrivés à 4h20 devant la résidence officielle du président de la République, pour exécuter le mandat d’arrêt à son encontre, ont réussi vers 7h35 à franchir le premier barrage constitué de bus et ce à l’aide d’échelle.Quant au deuxième, ils l’ont contourné environ 10mn plus tard. Désormais ils tentent de pénétrer dans le bâtiment.L’arrestation pourrait, de l’avis des experts, avoir lieu tard dans la nuit. Certains parlent de demain.