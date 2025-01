Photo : YONHAP News

Après l’épisode de redoux d’hier, ce mercredi voit le froid revenir sur la Corée du Sud. Ce matin, il fait actuellement -6°C à Séoul et Jeonju, -3 à Daegu et Gwangju ainsi que 0°C à Busan. Cet après-midi, les températures chuteront par rapport à la veille. Il est attendu -1°C dans la capitale, 1°C à Daejeon et Jeonju et 4°C à Busan.Du côté du ciel, la journée sera dégagée sur tout le territoire. Une accalmie bienvenue pour les régions du centre et de l’ouest qui ont connu un long épisode neigeux.