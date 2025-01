Photo : YONHAP News

Les membres du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO), qui ont débarqué tôt ce matin à Hannam pour exécuter le mandat d’arrêt à l’encontre du président de la République, ont réussi à franchir la grille en fer de la résidence en voiture. C’était vers 8h25, environ 50mn après avoir dégagé le premier barrage constitué de bus.Les procureurs et enquêteurs font ainsi un pas de plus pour arrêter Yoon, destitué par le Parlement et qui refuse de comparaître. Les discussions sur le trajet jusqu’à Gwacheon, où se trouve le siège du CIO, semblent avoir débuté avec les responsables du Service de sécurité présidentielle (PSS). La circulation va être contrôlée.