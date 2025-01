Les partis politiques réagissent sur l’exécution du mandat d’arrêt contre Yoon

Photo : YONHAP News

Alors qu'une seconde tentative d'exécution du mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol est en cours à la résidence présidentielle à Séoul, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a vivement critiqué l'opération menée par le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) et la Police.Lors d'une réunion du comité d'urgence de la formation présidentielle, convoquée tôt ce matin à l'Assemblée nationale, son président par intérim, Kwon Young-se, a rappelé qu'en cas de lancement d'une enquête spéciale par un procureur indépendant, toutes les compétences d’enquête devraient de toute façon être transférées à ce dernier. Il a ensuite déclaré que cette intervention était « disproportionnée » et que ses auteurs agissaient comme si leur but ultime était d'arrêter le président et non de mener des investigations. Avant d'ajouter qu'il faudrait les tenir pour responsables d'une façon ou d'une autre.Le chef du groupe parlementaire du PPP, Kweon Seong-dong, a déploré cette opération qui semblait juste destinée à s'attirer de l'attention et à satisfaire leur orgueil. Il a poursuivi en affirmant, qu'une fois la situation décantée, une enquête devrait être menée sur la légitimité des pouvoirs d'enquête du CIO.De son côté, le Minjoo, le premier parti d'opposition, a lui aussi réuni d'urgence ses députés. Dans un communiqué, le porte-parole en chef de la formation de centre-gauche, Jo Seoung-lae, a indiqué que c'était le moment ou jamais d'arrêter Yoon et de mettre fin à l'insurrection. Il a ensuite exhorté le président suspendu à cesser sa résistance et à coopérer à l'exécution de la loi.Il a précisé qu'aucune tolérance ne serait accordée au Service de sécurité présidentielle (PSS) s'il continuait d’entraver l’exécution légitime du mandat d’arrêt. Il a également appelé le président par intérim, Choi Sang-mok, à faire face à la réalité et à coopérer pour résoudre le chaos.