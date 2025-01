Emploi : hausse de 159 000 postes en 2024, croissance divisée par deux sur un an

Photo : KBS News

En 2024, le nombre d’emplois a augmenté d’environ 160 000. Il s’agit d’une hausse deux fois moins importante que celle de plus de 300 000 enregistrée l’année précédente. D’après les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de nouveaux postes s’est élevé à 28,576 millions l’an dernier, une progression de 159 000 par rapport à l’année précédente.En 2019, le nombre de personnes employées avait progressé de 301 000 avant de chuter de 218 000 l’année suivante, en raison de la pandémie de COVID-19. Il a ensuite rebondi de 369 000 en 2021, suivi d’une hausse remarquable de 816 000 un an plus tard, la plus importante depuis 2000. Cependant, cette croissance a ralenti, passant à 327 000 en 2023, puis à environ 150 000 l’an dernier.Par secteur, la construction a affiché la plus forte baisse avec 49 000 emplois de moins depuis le début des statistiques en 2013. Le commerce de gros et de détail (-61 000) ainsi que l'industrie manufacturière (-6 000) ont également connu des pertes. En revanche, les secteurs des services de santé et de protection sociale en ont gagné 83 000.Par tranche d'âge, les 60 ans et plus ont bénéficié d’une hausse de 266 000 emplois, tandis que les 20 à 29 ans ont perdu 124 000 postes. Le taux d'actifs pour les individus âgés de 15 ans et plus s'est établi à 62,7 %, en hausse de 0,1 point par rapport à l'année précédente, établissant un record depuis 1963. Celui des 15 à 64 ans a aussi atteint un niveau historique de 69,5 %.En décembre, le nombre salariés s’élevait à 28,04 millions, soit une baisse de 52 000 par rapport à l’année précédente. C’est la première diminution en trois ans et dix mois depuis la chute de 473 000 observée en février 2021, au plus fort de la crise sanitaire liée au coronavirus.