Comité olympique coréen : Ryu Seung-min élu président

Photo : YONHAP News

L'ancien président de l’Association coréenne de tennis de table (KTTA), Ryu Seung-min, a remporté l’élection pour prendre les rênes du Comité olympique coréen. Il faisait face à Lee Ki-heung, le dirigeant sortant, qui visait un troisième mandat.Lors de l'élection du 42e président du comité, qui s'est tenue hier au parc olympique de Séoul, 1 209 électeurs ont participé au scrutin sur un total de 2 244 membres du corps électoral. Ryu a obtenu 417 voix, battant ainsi Lee, qui en a recueilli 379.Ce dernier, critiqué pour être au centre des dysfonctionnements dans le milieu sportif, a subi des pressions de la part du gouvernement, notamment du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Et ce, dans le but de l'empêcher de briguer un troisième mandat. En quête de changement, les électeurs se sont tournés vers l’ancien pongiste, qui portait un programme de réformes.Champion olympique en simple messieurs en tennis de table lors des Jeux olympiques 2004 à Athènes, Ryu a été membre du Comité international olympique (CIO) de 2016 jusqu’aux derniers Jeux de Paris. Son mandat à la tête de l’instance sud-coréenne prendra fin en février 2029.