Jeux asiatiques d'hiver de Harbin : la cérémonie de lancement de l'équipe nationale prévue vendredi prochain

Une cérémonie de lancement de l’équipe sud-coréenne pour les Jeux asiatiques d'hiver de Harbin se tiendra le 24 janvier au Seoul Olympic Parktel. Le Comité olympique coréen a récemment envoyé une lettre officielle aux fédérations des sports d'hiver pour les inviter à assister à l’événement.La Corée du Sud enverra une délégation de plus de 200 athlètes dans six disciplines, à savoir le patinage, le ski, le biathlon, le curling, le hockey sur glace et le ski alpin. La neuvième édition de cette compétition sportive se déroulera du 7 au 14 février à Harbin, dans la province du Heilongjiang en Chine.Les premiers Jeux asiatiques d'hiver ont eu lieu à Sapporo, au Japon, en 1986, et reviennent huit ans après ceux organisés dans la ville japonaise en 2017. Lors de cette dernière édition, les guerriers de Taegeuk avaient remporté seize médailles d'or, terminant à la deuxième place, derrière les Japonais qui en avaient obtenu 27. Cette année, l’objectif de la délégation sud-coréenne est de conserver sa deuxième place.