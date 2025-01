Gala des Pièces Jaunes : J-Hope, Rose et G-Dragon seront présents

Photo : YONHAP News

J-Hope de BTS, Rose de Blackpink et G-Dragon figureront parmi les artistes du Gala des Pièces Jaunes, orchestré par la présidente de la Fondation des Hôpitaux Brigitte Macron. Le concert se tiendra jeudi prochain à la Paris La Défense Arena en France.Depuis 1989, la Fondation organise chaque année l’opération Pièces Jaunes, une campagne de collecte de fonds en début d’année. L’objectif est de récolter des pièces de monnaie de moins d’un euro pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents.Depuis 2023, des artistes du monde entier sont invités à se produire lors de concerts caritatifs, dont les recettes des ventes de billets sont également consacrées à cette cause. Dès l'ouverture de la vente des billets, le 13 janvier à 14 h, les 35 000 places disponibles ont été écoulées.Blackpink avait participé au gala 2023, et Lisa, du même groupe, ainsi que Stray Kids étaient à l'affiche l’année dernière.