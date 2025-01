Tirs de missiles nord-coréens : silence radio des médias locaux

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques de courte portée (SRBM) mardi matin. Cependant, ses médias restent toujours silencieux. Ni le Rodong Sinmun, le journal officiel destiné aux habitants du pays, ni la KCNA, organe de propagande du régime, n'ont fait état de cette opération.Pour rappel, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier avoir détecté, autour de 9h30, plusieurs missiles balistiques de courte portée, tirés vers la mer de l’Est depuis les environs de Kanggye, dans la province de Jagang, située dans le nord-ouest du territoire nord-coréen.D’ordinaire, le régime nord-coréen rapporte ses tirs via ses médias officiels dès le lendemain, avec des images de Kim Jong-un les supervisant, et des explications sur les spécifications des engins ainsi que la nature du lancement. Il est possible que celui d'hier ait été réalisé dans le cadre d'une inspection ou d'un entraînement hivernal.Il s'agit de la deuxième provocation de cette nature par le Nord, après le test d'un missile balistique hypersonique à carburant solide de portée intermédiaire, effectué le 6 janvier.