Le projet pilote des aides ménagères philippines suit son cours

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé ce matin que le projet expérimental d’« aides ménagères philippines », lancé en septembre dernier, se déroulait de manière stable. La municipalité a indiqué que 98 employées philippines fournissaient des services de garde d'enfants et que le nombre de familles bénéficiaires avait augmenté, passant de 142 à 185 depuis le début du projet. Elle a ajouté que 795 familles étaient actuellement en attente de services.Un total de 35 cas d’annulation ont néanmoins été recensés, dont 24 au cours du premier mois de mise en place. Parmi elles, 28 sont dues aux circonstances des familles bénéficiaires, et sept sont liées à la situation des aides ménagères.Le salaire moyen mensuel des employées, âgées de 24 à 38 ans, est de 2,07 millions de wons, l’équivalent de 1 376 euros. Le projet pilote devrait se terminer à la fin du mois prochain, et la capitale, en concertation avec le ministère de l'Emploi et du Travail, décidera de la suite à lui donner.