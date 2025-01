Yoon s’exprime dans une vidéo enregistrée avant son arrestation

Photo : YONHAP News

Peu après son arrestation par le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) ce matin, Yoon Suk Yeol a mis en ligne une vidéo préenregistrée dans laquelle il s'adresse aux citoyens. Il les a tout d'abord remercié pour le soutien qu'ils lui ont témoigné, avant d'exprimer ses regrets concernant l'effondrement des lois dans le pays. Il a affirmé que le mandat d'arrêt avait été délivré par un tribunal incompétent et exécuté par un organe d'enquête qui l’est tout autant. Avant de déplorer l'exécution coercitive d'un mandat invalide.Le dirigeant suspendu a déclaré qu'il avait néanmoins décidé de comparaître devant les enquêteurs tout en contestant la légitimité des investigations menées par le CIO. Il a souligné que, bien qu'il soit président, chargé de protéger la Constitution et le système juridique du pays, il se conformait à ces procédures illégales et invalides pour éviter des affrontements sanglants.Pour conclure, Yoon a affirmé avoir entrevu une lueur d'espoir pour l'avenir de la nation en observant les jeunes qui prennent de nouveau conscience de l'importance de la démocratie libérale et manifestent leur enthousiasme à cet égard.