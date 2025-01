Le président Yoon est arrêté et répond à l’interrogatoire du CIO

Photo : YONHAP News

Arrivé vers 10h53 à Gwacheon, le président de la République doit désormais répondre à l’interrogatoire du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO). Pour rappel, Yoon Suk Yeol a été arrêté à 10h33 par les procureurs et enquêteurs du CIO dans sa résidence officielle située dans le quartier de Hannam à Séoul.C’est 43 jours après avoir proclamé la loi martiale d’urgence. Et c’est la première fois dans l’histoire de la Constitution de la République de Corée qu’un chef de l’Etat en exercice est ainsi arrêté. Il a été prié à plusieurs reprises de comparaître, mais après ses refus, un premier mandat d’arrêt a été livré. Et la première tentative d’arrestation avait échoué le 3 janvier, après cinq heures d’opération.Ce n’est que lors du deuxième essai que le dirigeant suspendu par le Parlement est sorti de son domicile. Accompagnés des policiers, les procureurs et enquêteurs du CIO y ont débarqué vers 4h20. Environ trois heures plus tard, ils ont pu franchir la première barrière constitué de bus. Et la grille en fer a été ouverte vers 8h30. Ce qui a permis aux membres du CIO de discuter avec les représentants de Yoon pour coordonner les détails du trajet Hannam-Gwacheon.D’après le CIO, contrairement à la précédente opération, aucun garde ou membre du Service de sécurité présidentielle (PSS) n’a bloqué activement l’entrée du bâtiment et il n’y pas eu de grande collision.Devant la résidence, la tension était présente entre ceux qui soutiennent le leader – avocats, députés du PPP et bien sûr les partisans conservateurs - et ceux qui sont pour son départ immédiat. Pour que tout se déroule sans heurt, plus de 3 000 policiers ont été mobilisés.Après l’interrogatoire, Yoon sera envoyé à la maison d’arrêt de Séoul.