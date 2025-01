Arrestation de Yoon : le PPP proteste, le Minjoo se réjouit

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a accusé le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) de s’être transformé en une agence dépendante du Minjoo, le principal parti d’opposition.A la suite de l'arrestation de Yoon Suk Yeol ce matin, le porte-parole de la formation présidentielle a critiqué, dans un communiqué, la décision du CIO de solliciter un mandat d'arrêt auprès du Tribunal du district ouest de Séoul, en contournant le Tribunal du district central de Séoul, compétent selon le parti pour cette affaire. D’après Shin Dong-wook, le juge chargé du dossier a émis une ordonnance de perquisition « sur mesure », qu'il considère comme une tentative de création législative, en excluant certaines normes juridiques.De son côté, le parti de centre-gauche a qualifié l'arrestation du président suspendu de première étape vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel et de la démocratie, ainsi que la réalisation de l'État de droit. Lors d'une réunion d'urgence, tenue immédiatement après l'arrestation, le chef de son groupe parlementaire a exprimé sa satisfaction de constater que, bien que tardive, l'autorité publique et la justice existaient toujours en Corée du Sud. Park Chan-dae a ajouté que le CIO devrait mener une enquête en gardant le chef de l’Etat en détention pour révéler l'ensemble des événements liés à la crise et le tenir responsable.Le président de l'Assemblée nationale a salué l'application de la loi sans affrontement. Il a insisté sur la nécessité de s'abstenir de toute déclaration ou action susceptible de provoquer des conflits inutiles. Enfin, Woo Won-sik a précisé que la loi sur la nomination d'un procureur spécial, actuellement en discussion entre les partis, serait rapidement traitée.