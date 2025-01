Soldats nord-coréens capturés : Kiyv publie une vidéo, Séoul envisage de discuter de leur rapatriement

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien a publié hier une nouvelle vidéo sur X, montrant l'interrogatoire de l’un des deux soldats nord-coréens capturés par ses troupes dans la région russe de Koursk.Volodymyr Zelensky a écrit que les échanges entre les prisonniers et les enquêteurs ukrainiens se poursuivaient. Il a déclaré que ces soldats, ayant grandi dans un vide informationnel total, ne connaissaient rien de l'Ukraine et étaient exploités par la Russie dans le seul but de prolonger la guerre.Interrogé sur le document d'identité russe en sa possession, le militaire nord-coréen a répondu qu'il ne comportait pas de photo et, étant entièrement rédigé en russe, il ne pouvait pas confirmer si son nom y figurait. Il a aussi révélé avoir reçu pour consigne, en cas de capture de soldats ukrainiens, de leur montrer un papier sur lequel étaient dessinées une maison et une arme. Si les prisonniers choisissaient la maison, il devait les relâcher. En revanche, s’ils optaient pour l’arme, il était chargé de les exécuter.Parmi les deux capturés, l’un a exprimé son souhait de rester en Ukraine, tandis que l’autre a indiqué vouloir retourner au nord du 38e parallèle.De son côté, le gouvernement sud-coréen a déclaré qu’il entamerait des discussions avec l’Ukraine si les deux hommes souhaitaient être rapatriés en Corée du Sud. Un responsable du ministère de la Réunification a expliqué hier qu’ils pouvaient être considérés comme des citoyens sud-coréens au regard de la Constitution. Il a toutefois souligné la nécessité d’examiner la question sous l’angle juridique, y compris du droit international, et de consulter les pays concernés.