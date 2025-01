Photo : YONHAP News

Le ciel sera capricieux dans plusieurs régions de la Corée du Sud aujourd’hui. De la pluie et de la neige sont attendues dans les régions du centre et du sud-ouest ce matin. A l’est, dans le Gangwon, jusqu’à 5cm de neige sont prévus tout au long de la journée alors que quelques flocons pourraient tomber sur la région métropolitaine. En revanche, la côté sud et l’île de Jeju seront sous le soleil.Concernant les températures, elles débutent leur remontée qui se poursuivra toute la fin de semaine. Ce matin, il fait actuellement -3°C à Séoul et Daejeon ainsi que -2°C à Daegu et Gwangju. Cet après-midi, il est attendu 5°C dans la capitale, 7°C à Daejeon, 8°C à Daegu et Busan ainsi que 11°C à Jeju.