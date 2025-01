Otan : reprise des consultations politiques avec Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) ont repris, hier à Séoul, leurs concertations politiques, les 14e du genre. La Corée du Nord et sa coopération avec la Russie ont été au centre des discussions.A cette occasion, la délégation sud-coréenne a exhorté les pays membres de l’Alliance atlantique à continuer de réagir fermement aux provocations nucléaires et balistiques de Pyongyang.Les deux parties ont alors réitéré leurs préoccupations notamment au sujet de l’envoi des troupes nord-coréennes en Russie. Selon elles, ce rapprochement militaire entre les deux Etats risque de faire perdurer la guerre en Ukraine et menace sérieusement la paix et la sécurité aussi bien en Asie qu’en Europe. Dans la foulée, Séoul et l’Otan ont souligné la nécessité pour la communauté internationale de maintenir, voire de renforcer, sa coopération pour le faire cesser.Hier, il a également été discuté du moyen de mener les projets de coopération entre l’Otan et ses quatre partenaires de l’Indopacifique (IP4), dont la Corée du Sud. Des projets promis lors du sommet de l’Alliance, l’an dernier à Washington.