Lee Jae-myung souhaite désormais se concentrer sur la vie des citoyens et l’économie

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo, la principale force de l’opposition, s’est exprimé hier concernant l'arrestation du président de la République.Lors d'une conférence de presse après une réunion parlementaire, tenue le jour même à l’Assemblée nationale, Lee Jae-myung a exprimé son regret à propos de cette arrestation. Avant d’ajouter qu'il était maintenant temps de restaurer rapidement l'ordre constitutionnel et de se concentrer sur l’économie et les questions de la vie quotidienne de la population.Selon le parti de centre-gauche, compte tenu de la situation politique grave, sa direction s'efforce de maintenir une attitude prudente. Lee a en effet annulé une réunion du conseil suprême prévu ce jour-là.Par ailleurs, il a envoyé un message de félicitation écrit pour la cérémonie de lancement du Comité national des petites commerçants et entrepreneurs du Minjoo, qui s'est tenue dans l’après-midi au Parlement. Dans son message, le dirigeant du parti démocrate a souligné l'importance de la reprise du commerce de proximité. Avant d’affirmé que sa formation s’efforcerait de soutenir efficacement les petits commerçants et entrepreneurs. Il a également indiqué qu'il promouvrait l'émission de monnaies locales et l'adoption d'une loi sur les plateformes en ligne.