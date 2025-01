Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont mis en vigueur en 2015 leur accord de libre-échange (ALE). Mais le traité n’est pas encore appliqué aux services et aux investissements.Afin de l’étendre à ces filières, les deux pays ont entamé des négociations en 2018. Depuis, leurs délégations se sont rencontrées à neuf reprises, mais les discussions ont été suspendues en 2020. Elles ont toutefois repris hier à Séoul.Les pourparlers vont s’étendre jusqu’à vendredi. Le pays du Matin clair veut accélérer les échanges en les organisant désormais plus régulièrement. D’autant que le système commercial multilatéral s’affaiblit et qu’un ALE bilatéral devient plus important.