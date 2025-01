Corée-USA : plusieurs exercices militaires combinés ces derniers jours

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont bouclé aujourd’hui leurs exercices combinés de trois jours, dits « Combined Counter-fire eXercise, ou CCX ». Il s’agit d’un entraînement pour faire face rapidement à l’artillerie longue portée de l’ennemi, susceptible de menacer la région de Séoul. Les manœuvres se sont déroulées en simulant également un scénario de tirs de missiles nord-coréens.En parallèle de cette opération, les deux alliés et le Japon ont procédé, hier, à des exercices aériens conjoints au-dessus des eaux internationales près de la péninsule. Ils ont mobilisé des chasseurs des trois partenaires : les F-15K sud-coréens, les B-1B américains et les F-2 japonais.Selon les explications du ministère sud-coréen de la Défense, ce nouvel entraînement avait pour enjeu d’améliorer les capacités de dissuasion et de réponse commune aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. C’est la première fois en deux mois que les USA ont déployé leurs bombardiers stratégiques.Hier également, les armées de l’air sud-coréenne et américaine ont effectué conjointement des exercices de tirs réels air-sol.