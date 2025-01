Arrestation de Yoon : Washington et Bruxelles réagissent

Photo : YONHAP News

L’arrestation de Yoon Suk Yeol a fait réagir les Etats-Unis et l’Union européenne.La Maison Blanche a déclaré qu’elle soutenait fermement le peuple sud-coréen et reconnaissait tous les efforts déployés par le pays du Matin clair et ses citoyens pour agir conformément à leur Constitution. C’est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) qui a fait ces remarques hier dans une interview écrite avec les médias sud-coréens. Il a ensuite réaffirmé la détermination indéfectible à défendre l’allié qu’est la Corée du Sud.Même son de cloche du côté du département d’Etat. Son porte-parole, Matthew Miller, a lui aussi salué les fondements solides de la démocratie sud-coréenne.Quant à la voix de l’Union européenne, elle a affirmé croire que la Corée du Sud est capable de débloquer la situation actuelle. Et de rappeler que le pays est l’un des principaux partenaires stratégiques de Bruxelles et que les deux parties travaillent toujours en étroite coopération.