BOK : gel de son taux directeur à 3 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a maintenu son taux directeur inchangé, à 3 %. Elle a pris cette décision aujourd’hui au cours de la première réunion de l’année de son comité de politique monétaire.L’institution a expliqué ce gel principalement par la volatilité des taux de change entre le won sud-coréen et le dollar américain. Selon elle, si en Corée du Sud, l’inflation a commencé à se stabiliser et la croissance de l’endettement des ménages ralentit, le risque politique peut avoir des conséquences sur l’économie et sur la valeur de la devise nationale face au billet vert.Son gouverneur n’a alors pas écarté la possibilité qu’au dernier trimestre 2024, le taux de croissance du PIB repasse en dessous de 0,2 %, contre 0,5 % attendus.La banque centrale prévoit aussi que la Fed américaine ralentira désormais le rythme de son assouplissement monétaire.Entre février 2023 et août 2024, la BOK avait gelé son taux, à 3,5 %, et ce pour la 13e fois consécutive, avant de l’abaisser d’un quart de point respectivement en octobre et en novembre derniers.