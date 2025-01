Cinéma : l’audience des films coréens augmente en 2024

Photo : YONHAP News

L’année dernière, le nombre de spectateurs des films coréens a augmenté de 17,6 % en glissement annuel selon les données du Conseil du film coréen (KOFIC) publiés ce jeudi. Ainsi, 71,47 millions de personnes se sont rendues dans les salles obscures pour regarder les œuvres locales. Les films les plus populaires ont été Exhuma et The Roundup : Punishment qui ont chacun dépassé les 10 millions d’entrées.En revanche, bien que les K-Movie connaissent un regain de popularité en 2024, ce n’est pas le cas du cinéma en général. En incluant les films étrangers dans les données du KOFIC, le nombre de spectateurs diminue de 1,6 % sur un an pour s’établir à 123,13 millions. Cette baisse s’expliquerait par la faiblesse des films étrangers et l’absence de films populaires durant la période estival.Depuis la fin de la pandémie du coronavirus, la fréquentation des cinémas avaient connu une hausse constante. En 2020, elle était de 59,52 millions d’entrées. 60,53 millions en 2021, 112,81 millions en 2022 et 125,14 millions en 2023. Cette tendance s’est inversée l’an dernier.