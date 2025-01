Photo : YONHAP News

Alors que le week-end se profile pour les sud-Coréens, le soleil fait son grand retour sur l’ensemble du territoire. Si cette tendance se poursuivra samedi, des nuages feront leur apparition dimanche. Toutefois, aucun signe de pluie et de neige à l’horizon, pour le moment.Concernant les températures, leur hausse débutée hier continuera en cette fin de semaine. Ce matin, il fait -5°C à Séoul et Daejeon ainsi que -4°C à Daegu et 0°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 5°C dans la capitale, 6°C à Daejeon, 8°C à Daegu et 9°C à Busan.