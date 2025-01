Berlinale 2025 : « Mickey 17 » de Bong Joon-ho présenté dans la section Special Gala

Photo : YONHAP News

Le nouveau long métrage de Bong Joon-ho, « Mickey 17 », est invité à la Berlinale 2025. Les organisateurs du festival ont annoncé hier que le film sera présenté hors compétition dans la section Special Gala.« Mickey 17 » est le premier long-métrage du réalisateur sud-coréen depuis le succès de « Parasite », qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2019, et l'Oscar du meilleur film, l’année suivante. Il s’agit d'une adaptation du roman de science-fiction du même titre de l’écrivain américain Edward Ashton. Au casting : Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette et Mark Ruffalo.Autre réalisateur sud-coréen invité au festival allemand, programmé du 13 au 23 février, Min Kyu-dong. Il présentera son film « The Old Woman with the Knife » dans la section Special.La liste des films en compétition pour l'Ours d'or sera annoncée le 21 janvier. L'an dernier, « A Traveler's Needs » de Hong Sang-soo, lui aussi réalisateur sud-coréen, avait remporté l'Ours d'argent du Grand Prix du jury.