Trésor américain : nouvelles sanctions contre quatre entités et deux personnes nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Washington continue de resserrer son étau sur Pyongyang. Le Trésor américain a ajouté hier quatre entités et deux individus nord-coréens à la liste de l’OFAC, son agence chargée des sanctions financières.Il s’agit du département 53 du ministère de la Défense, de Korea Osong Shipping et son représentant, Son Kyong-sik, basé à Shenyang en Chine, de Chonsurim Trading et son patron Jong In-chol, et de Liaoning China Trade Industry, une entreprise implantée dans l’Empire du milieu.Ils sont tous soupçonnés d’être impliqués dans les exportations illégales de travailleurs des technologies de l’information pour financer le développement d’armes de destruction massive de leur pays.Selon le ministère américain des Finances, le régime de Kim Jong-un dépêche dans le monde entier plusieurs milliers de travailleurs TIC hautement qualifiés. Et ce pour contourner les sanctions onusiennes et américaines à son encontre. Ces ressortissants reversent jusqu’à 90 % de leurs salaires à leur Etat. Les gains ainsi réalisés s’élèveraient à plusieurs milliards de dollars par an.