La Corée du Nord dénonce les exercices conjoints entre Séoul, Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré aujourd’hui qu’elle intensifierait l'exercice de son droit à l'autodéfense, réagissant vivement aux exercices aériens conjoints entre Séoul, Washington et Tokyo, organisés le 15 janvier près de la péninsule coréenne. Ces manœuvres ont mobilisé un bombardier stratégique américain B-1B, ainsi que des chasseurs sud-coréens F-15K et japonais F-2.Dans un communiqué, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a réaffirmé sa détermination à protéger la souveraineté et les intérêts sécuritaires du pays. Le directeur de son département de la politique extérieure a exprimé de graves préoccupations face, selon lui, aux actes de provocation des États-Unis et de leurs alliés. Il les a accusés d'ajouter de nouveaux facteurs d'instabilité à une situation déjà extrêmement tendue dans la région. Avant d'ajouter que renforcer davantage une capacité de dissuasion écrasante était essentielle pour maintenir l'équilibre des forces dans la péninsule et garantir la stabilité régionale.Le régime de Kim III a aussi publié un autre commentaire pour critiquer l'augmentation du budget de défense des USA. En effet, la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a indiqué que cette hausse ne ferait qu’accroître le risque de conflits armés, en particulier dans la péninsule et ses environs.