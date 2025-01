Choi Sang-mok promet d’établir rapidement un canal de concertations avec la nouvelle administration américaine

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a promis de poursuivre les efforts diplomatiques pour réagir rapidement à l’évolution de la situation à l’étranger, plus particulièrement à l’alternance du pouvoir aux Etats-Unis. Choi Sang-mok a tenu ces propos aujourd’hui, lors d’une conférence sur les principaux chantiers diplomatiques et sécuritaires de l’année, qu’il a lui-même présidée.A propos du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, il a déclaré que Séoul allait établir au plus vite un canal de concertations avec son administration et bâtir une alliance plus stable avec Washington en mobilisant toutes les capacités du gouvernement comme du secteur privé.Celui qui est aussi vice-Premier ministre à l’Economie a alors affiché sa volonté d’« explorer » de nouveaux domaines de coopération avec le prochain gouvernement américain, dont la construction navale. Sans oublier de se préparer aux tarifs douaniers prévus par le successeur républicain de Joe Biden.Lors de son échange téléphonique avec Yoon Suk Yeol, qui a eu lieu en novembre après sa victoire à la présidentielle, Trump a souligné que l’Amérique avait besoin de la coopération du pays du Matin clair pour son industrie maritime.Choi s’est également engagé à gérer les relations avec la Chine et le Japon de manière stable. Et à renforcer la sécurité économique sans être englouti par la rivalité entre Pékin et Washington en diversifiant notamment les chaînes d’approvisionnement.En matière de sécurité, le dirigeant intérimaire a souligné la nécessité pour l’armée de se concentrer sur sa propre mission. Et de réagir avec fermeté à toute provocation de Pyongyang en se basant sur l’alliance solide avec les USA.Enfin sur les relations intercoréennes, Choi a préconisé le maintien de la politique de réunification pacifique et le dialogue bilatéral.