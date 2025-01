Corée-USA : l'ambassadeur sud-coréen assistera à l'investiture de Trump

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Corée du Sud aux États-Unis, Cho Hyun-dong, représentera Séoul lors de la cérémonie d'investiture du président américain Donald Trump, prévue le 20 janvier. C’est ce qu’a annoncé hier un responsable du ministère des Affaires étrangères.Aux USA, il est habituel que des invitations à la cérémonie d'investiture soient envoyées aux ambassadeurs basés à Washington, ainsi qu'à leurs conjoints. En règle générale, les gouvernements les désignent pour les représenter à cet événement. Cependant, pour cette deuxième investiture de Trump, la Chine enverra son vice-président, et le Japon, aussi de manière exceptionnelle, son ministre des Affaires étrangères.Par ailleurs, le pays du Matin clair prévoit une visite anticipée de son ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, après l'entrée en fonction du nouveau locataire de la Maison Blanche. Son ministère a indiqué qu'il en discutait avec Washington pour organiser une rencontre en face-à-face dès que possible.A la cérémonie d’investiture du 47e dirigeant des USA, une délégation composée de membres de la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la réunification, ainsi que des dirigeants d'entreprises comme les présidents de Shinsegae Group, de SM Group et de SPC Group seront également présents. Kim Bom, le président et fondateur de Coupang, a lui aussi reçu une invitation officielle pour y assister.