Ventes d’album aux USA : sept albums de K-pop dans le Top 10

Photo : YONHAP News

En 2024, sept albums de groupes de K-pop figuraient parmi les dix plus vendus aux États-Unis. Selon un rapport publié mercredi par Luminate, société spécialisée dans l'analyse de l'industrie musicale et du divertissement, celui de Taylor Swift, « The Tortured Poets Department », a dominé le classement. Il est suivi d’« ATE » de Stray Kids tandis que « HOP », leur dernier opus, a pris la cinquième place.ENHYPEN s'est distingué avec son album « ROMANCE : UNTOLD », qui s'est hissé sur la troisième marche du podium. « GOLDEN HOUR: Part.1 » et « GOLDEN HOUR: Part.2 » d'ATEEZ ont, quant à eux, occupé respectivement les quatrième et septième positions. « minisode 3: TOMORROW » de TOMORROW X TOGETHER s'est classé sixième, et “With YOU-th » de TWICE a pris la neuvième place.Dans le classement des ventes combinées, qui inclut à la fois les CD physiques et les albums numériques, « ATE » de Stray Kids a occupé le sixième rang, suivi par « ROMANCE : UNTOLD » d'ENHYPEN en huitième position.