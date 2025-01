Propriété intellectuelle : KHNP et Westinghouse soldent leur querelle

Photo : YONHAP News

Fin du feuilleton judiciaire autour de la propriété intellectuelle qui opposait le géant sud-coréen du nucléaire, Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), à son concurrent américain, Westinghouse.Dans un communiqué de presse diffusé aujourd’hui, KHNP et sa société mère, Kepco, ont annoncé être parvenus à un accord avec leur rival pour mettre un terme à la bataille entamée il y a plus de deux ans. Les deux entreprises ont dans la foulée convenu de travailler désormais main dans la main sur le marché mondial de l’énergie atomique.La querelle avait débuté avec une plainte déposée en octobre 2022 par Westinghouse auprès d’un tribunal américain. Il avait demandé à celui-ci d’empêcher KHNP d’exporter son réacteur à eau pressurisée APR 1400, invoquant qu’il avait été construit sur la base de ses technologies.La société sud-coréenne s'était défendue en prétendant avoir bénéficié d’une aide de son partenaire américain seulement au premier stade de son développement. Et d’ajouter que celui qu’il cherche à exporter est un modèle de conception nationale.Cette dispute était considérée comme un obstacle important pour KHNP, qui veut signer, en mars, un accord final pour la construction de deux réacteurs à Dukovany en République tchèque.