Onu : Séoul dénonce l’exploitation des militaires nord-coréens comme de simples consommables

L’ambassadeur sud-coréen auprès des Nations unies (Onu) a déclaré que les militaires nord-coréens étaient utilisés comme de simples consommables, en se référant aux témoignages des deux soldats récemment capturés en Ukraine.Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu tenue jeudi à New York, Hwang Joon-kook a rapporté une estimation de Séoul selon laquelle sur les 12 000 combattants de Kim Jong-un déployés en Russie, environ 300 auraient été tués et 2 700 blessés. Il a attribué ces pertes massives à des tactiques brutales, citant notamment des cas où des soldats traversent des champs de mines en file indienne, agissant comme des détecteurs humains.Le haut diplomate a fermement condamné la participation illégale de la Corée du Nord à la guerre en Ukraine ainsi que la coopération militaire illégale entre Pyongyang et Moscou, appelant à leur cessation immédiate.De son côté, l'ambassadeur russe auprès de l’Onu n'a fait aucun commentaire spécifique sur le déploiement des nord-Coréens.