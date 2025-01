Gallup : soutien au PPP à 39 % et au Minjoo à 36 %

Photo : YONHAP News

Le soutien au Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’élève à 39 %, et celui du Minjoo à 36 % pour la troisième semaine de janvier. Selon un sondage mené par Gallup-Corée du 14 au 16 janvier auprès de 1 001 personnes âgées de 18 ans et plus, le premier a enregistré une hausse de 5 points par rapport à la semaine précédente, tandis que la popularité du second est restée inchangée.L’institut de recherche a rappelé que le soutien au principal parti d'opposition avait atteint son niveau le plus élevé à la mi-décembre, après l’adoption de la procédure de destitution du président Yoon. Cependant, ce mois-ci, les deux partis principaux sont revenus à une situation de quasi-égalité, semblable à celle d’avant la crise de l’état d’exception du 3 décembre. Il a été analysé que les messages du dirigeant et de sa formation, adressés à leurs partisans, avaient contribué à ce retournement.L'enquête a également révélé que le soutien à la destitution parmi les 20 à 40 ans était passé de 70 % à 60 % la semaine dernière. Chez les 60 ans et plus, l’opinion, qui était divisée, s’est désormais inclinée en faveur de son rejet.En ce qui concerne la prochaine élection présidentielle, quatre interrogés sur dix ont répondu qu'il serait préférable qu'un candidat du camp du gouvernement actuel soit élu pour maintenir le régime en place. 48 % ont jugé qu’un candidat de l’opposition devrait l'emporter pour changer d’administration. 12 % ont choisi de ne pas se prononcer.Cette enquête a une marge d’erreur de 3,1 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %.