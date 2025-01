Otan : le déploiement de soldats nord-coréens en Russie, une faute stratégique

Photo : YONHAP News

Pour l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), les troupes nord-coréennes déployées en Russie n'étaient pas utilisées efficacement, rendant inévitables des pertes massives. Après la réunion des chefs d’état-major de la défense des pays de l’Alliance, jeudi à Bruxelles, le président du Comité militaire a évoqué la barrière linguistique entre les soldats russes et nord-coréens rendant leur coopération pratiquement impossible. Rob Bauer a confirmé que sur les 11 000 nord-Coréens déployés dans la région russe de Koursk, un tiers avaient été blessés ou tués.L’amiral néerlandais a qualifié l'engagement de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine de faute stratégique, précisant que cette situation ne concernait plus uniquement les deux nations en conflit et que trouver une solution devenait beaucoup plus complexe. Il a ajouté que Pyongyang fournissait des armes à Moscou, qui, en retour, lui en offrait également. Il a affirmé que cela constituait un problème non seulement pour la Corée du Sud, mais aussi pour les États-Unis, qui ont des forces stationnées sur la péninsule coréenne.