Grippe : le pic est passé, mais l'incidence reste élevée

Photo : YONHAP News

Le pic de la vague de grippe es passé et le niveau d'incidence reste le plus élevé depuis 2016. D'après l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), entre le 5 et le 11 janvier, le nombre de cas suspects de grippe était de 86,1 pour 1 000 personnes, marquant une diminution de 13,7 % par rapport à la semaine précédente.Par tranche d’âge, les enfants de 7 à 12 ans sont les plus touchés, avec 149,5 cas pour 1 000 personnes. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10,8 %, passant de 1 468 à 1 627 en une semaine.En raison de la forte vague de froid et de la pandémie de grippe, le nombre de décès dus à la pneumonie a considérablement augmenté dans tout le pays. Avec l'augmentation du nombre de crémations, les installations funéraires sont actuellement saturées.Dans les pharmacies, il devient difficile de se procurer des médicaments contre la maladie et des remèdes contre le rhume. Après une diminution des ventes pendant la pandémie de COVID-19, l'achat de masques a récemment de nouveau augmenté.