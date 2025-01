Photo : YONHAP News

Ce sont les nuages qui accompagnent les sud-Coréens sur le chemin du travail en ce matin du « daehan » ou « le grand froid », la 24e et dernière subdivision. A l’exception des côtes, le ciel du pays du Matin clair est couvert et le restera sur l’ensemble de la journée. De légères pluies et de la neige pourront également tomber dans les régions centrales.Si le temps fait grise mine ce lundi, ce ne sera pas le cas des températures qui sont au-dessus des normales de saison. Ce matin, il fait 3°C à Séoul, -1°C à Daejeon, 2°C à Jeonju et 2°C sur la côte sud. Cet après-midi, il fera en moyenne 10°C sur l'intégralité du territoire avec 8°C dans la capitale, 9°C à Daejeon, 11°C à Daegu et Busan et jusqu’à 13°C sur l’île de Jeju.