Détention de Yoon : les députés se penchent sur les violences perpétrées dans la cour

La commission sur la législation et les affaires judiciaires et celle sur l'administration et la sécurité de l’Assemblée nationale se réunissent pour une séance de questions-réponses sur les violences des partisans de Yoon Suk Yeol, perpétrées dans la nuit de samedi à dimanche derniers à la Cour du district Ouest de Séoul. Ceux-ci avaient pénétré à l'intérieur du bâtiment après qu'un juge de ce tribunal a ordonné la détention provisoire du président, destitué par le Parlement le 14 décembre dernier.Lors de la séance de la commission sur la législation et les affaires judiciaires, des représentants du ministère de la Justice et de l’administration des tribunaux ont été entendus. Chun Dae-yeob, directeur de cette dernière, a relayé le contenu de la réunion des juges de la Cour suprême tenue dans la matinée du 20 janvier. Il a qualifié les incidents de « négation totale de l'État de droit » et a affirmé qu’il s’agissait bien d’une « émeute ».Dans l’après-midi, la Commission de l'administration et la sécurité prévoit une autre audition pour interroger la police au sujet des circonstances de ces violences.