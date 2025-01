La Corée du Nord importe en contrebande des équipements nucléaires depuis l'Espagne

Photo : YONHAP News

Des équipements destinés à la fabrication d'armes nucléaires ont été illégalement exportés d’Espagne vers la Corée du Nord selon un rapport publié mercredi dernier par l'Institut pour la Science et la Sécurité Internationale (ISIS).Cet organisme, basé à Washington, a révélé des cas d’expédition illicite de fours à vide depuis l'Espagne en 2022 avec des codes HS falsifiés, un système international de classification des marchandises pour l'import-export. Ces équipements ont transité par le Mexique et la Chine avant d'arriver dans le royaume ermite. Ils peuvent être utilisés pour la fusion du métal d'uranium, un processus essentiel à la fabrication d'armes nucléaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies en interdit l’exportation vers Pyongyang.Le premier expéditeur de fours à vide est un commerçant espagnol inconnu, et à ce moment-là, le code HS et la description étaient conformes. Les marchandises ont ensuite été réceptionnées par une personne au Mexique, dont l’identité est également inconnue. Avant d’être envoyées vers l'Afrique du Sud, le code HS et la description ont été modifiés en « machine ».Après leur arrivée sur le continent africain, les marchandises ont de nouveau vu leur code HS et leur description être falsifiés. Cette fois pour être déclarées comme « déchets métalliques », afin de contourner les droits de douane. Elles ont ensuite été exportées vers la Chine, avant d’atteindre finalement la Corée du Nord.Le fondateur de l'ISIS et auteur du rapport a déclaré à NK News, un média spécialiste du régime de Kim Jong-un, que le Mexique et l'Afrique du Sud n'avaient pas reçu à temps les informations des services de renseignement occidentaux, ce qui les a empêchés de bloquer l'expédition vers la Chine.