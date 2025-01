Yoon refuse de nouveau de se soumettre à l’interrogatoire du CIO

Photo : KBS News

Le président de la République continue de refuser de répondre aux convocations du Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) malgré sa mise en détention. Le CIO lui a notifié pour la première fois une convocation à comparaître hier à 14h. Toutefois, Yoon Suk Yeol a décliné, affirmant qu'il n'avait plus rien à ajouter.Après son arrestation la semaine dernière, le chef de l’Etat a été interrogé une première fois, puis a rejeté toutes les convocations suivantes. Un nouvel interrogatoire était prévu aujourd’hui à 10h, mais il a refusé de s’y soumettre.De son côté, le CIO envisage de contraindre Yoon à répondre à ses questions en l’amenant par la force devant ses enquêteurs. Cependant, un responsable a déclaré ce matin que l'option d'envoyer une équipe à la prison pour l’interroger sur place n'était pas complètement écartée.Le Bureau d’enquête a aussi fait savoir que la première période de détention prendrait fin le 28 janvier, mais qu’elle pourrait être prolongée jusqu'au 7 février si le tribunal accepte une demande d'extension. La durée exacte de la détention et le moment du transfert de l’affaire aux procureurs nécessitent néanmoins une concertation avec le Parquet.Avec son placement en détention, le statut du dirigeant suspendu a été modifié pour devenir celui d'un suspect détenu en attente de jugement. Tout comme les autres prisonniers, il a suivi hier la procédure d'admission officielle : recevoir un numéro d'écrou, porter l'uniforme de détenu provisoire, subir les fouilles corporelles et prendre une photographie d'identité. En raison de sa position de président en fonction, il est placé dans cellule individuelle d'environ 10m². Le Service de sécurité présidentielle (PSS) et l’administration pénitentiaire devront revoir ensemble les modalités de sa protection.