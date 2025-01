Kim Jong-un envoie un message de Nouvel An d’encouragement aux soldats en Ukraine

Photo : YONHAP News

Le Washington Post a rapporté hier avoir obtenu un message de Nouvel An envoyé par Kim Jong-un à ses soldats en Ukraine.Dans sa lettre, le dirigeant a salué leurs efforts et leur a rappelé qu’il prie constamment pour leur santé et leur sécurité. Il les a aussi encouragés à poursuivre leur mission jusqu’au bout. Il a signé le message par « Kim Jong-un 12.31 ».Selon le quotidien américain, cette lettre, rédigée à la main avec de l'encre bleue, a été récemment découverte dans la région russe de Koursk, où des combats intenses ont eu lieu entre l'Ukraine et la Russie. Le journal indique qu'elle pourrait avoir été envoyée directement de Pyongyang aux soldats, ou avoir été lue à haute voix par des commandants avant d’être transcrite.Le Washington Post a également rapporté que les nord-Coréens ont été presque absents du champ de bataille dans la région de Koursk. Cette absence pourrait, selon le journal, être due à une réorganisation des troupes, à un grand nombre de blessés ou à la fatigue engendrée par les combats.