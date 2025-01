BOK : révision à la baisse des prévisions de croissance à 1,6-1,7 % pour 2025

Photo : KBS News

Les prévisions de croissance du PIB réel pour cette année devraient être révisées à la baisse, passant de 1,9 % à une fourchette de 1,6 à 1,7 %.La Banque de Corée (BOK) a déclaré ce matin que cette révision était principalement due aux incertitudes politiques liées à la proclamation de la loi martiale en décembre dernier, qui ont eu un impact sur la confiance économique. Elle prévoit qu’elles persisteront jusqu'au premier trimestre, avant de se dissiper lors du second au cours duquel la confiance économique devrait se redresser.L’institution a analysé que la réduction du budget gouvernemental pour cette année pourrait abaisser la prévision de croissance de 0,06 %. Cependant, elle estime que les mesures de relance économique, telles que l'exécution anticipée du budget par l’exécutif, permettront de compenser cette diminution.Concernant le quatrième trimestre de 2024, la BOK prévoit une croissance en deçà des prévisions précédentes de 0,5 %, estimant un taux de 0,2 %, voire légèrement inférieur. Et, ce, en raison des crises politiques internes, comme la loi martiale, et le désastre du vol de Jeju Air. Pour l’ensemble de l’année dernière, elle anticipe une croissance entre 2,0 % et 2,1 %, inférieure à la prévision initiale de 2,2 %.