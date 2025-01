Tourisme : le gouvernement dévoile 100 destinations incontournables pour les vacances du Nouvel An lunaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé une liste de 100 sites touristiques à visiter pendant les congés du Nouvel An lunaire. Parmi eux, 27 offrent des expériences immersives pour que les étrangers puissent « profiter comme des Coréens », tels que manger des ramyeons au parc Hangang ou visiter les boutiques éphémères de Seongsu. La liste inclut également 14 lieux emblématiques, comme les cinq grands palais, Bulguksa et Seokguram qui ont été sélectionnés pour la sixième fois consécutive.Le ministère de la Culture, en collaboration avec l'Office du tourisme de Corée, a annoncé le 20 janvier que les « 100 destinations touristiques de Corée 2025-2026 » avaient été sélectionnées et que des événements pour le grand public seraient organisés.Créé en 2012, ce projet biennal en est à sa 7ᵉ édition. Il vise à promouvoir les destinations touristiques emblématiques du pays du Matin clair, incontournables pour les habitants et les visiteurs étrangers. Cette sélection s'appuie sur l'analyse des données des réseaux sociaux et sur des évaluations expertes réalisées en trois étapes, comprenant des examens écrits et sur site.Pour en savoir plus sur les destinations sélectionnées, rendez-vous sur le site officiel de l'Office du tourisme de Corée : korean.visitkorea.or.kr.