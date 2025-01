Détention de Yoon : son équipe de défense réagit, une demande de réexamen possible

Photo : YONHAP News

L’équipe de défense du président de la République a vivement réagi à l’émission d’un mandat de détention contre son client.Dans un communiqué publié hier, ses avocats ont exprimé leur volonté de restaurer l'État de droit. Alors que le tribunal a justifié la délivrance du mandat par la crainte d’une destruction de preuves, ils ont argumenté que l'état d’exception, diffusé en direct, n’avait duré que six heures et qu’il n’y avait plus de preuves à découvrir ni à détruire. De plus, ils ont souligné que Yoon Suk Yeol, étant en état d'incapacité, n’avait aucun moyen d’influencer qui que ce soit.L’équipe de défense a relayé les paroles du chef de l’Etat, qui a promis de démontrer la légitimité de la loi martiale et de corriger ses erreurs. Certains estiment qu’il pourrait demander un réexamen de sa détention. Cependant, aucune position officielle claire n'a été prise à ce sujet.