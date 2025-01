Investiture de Trump : arrivée des entrepreneurs sud-coréens à Washington pour des échanges diplomatiques

Photo : YONHAP News

Les dirigeants d’entreprises sud-coréennes, arrivés entre le 17 et le 19 janvier à Washington, se préparent à la cérémonie d'investiture de Donald Trump.Certains d'entre eux ont déjà eu l'opportunité de rencontrer des personnalités politiques et économiques américaines, ainsi que des membres du futur cabinet présidentiel, dans le cadre d'activités diplomatiques informelles de haut niveau.Selon une source diplomatique locale, une réception privée s'est tenue vendredi soir à l'hôtel Conrad Washington DC, en présence d'environ 200 personnes, dont une cinquantaine de membres de la future administration. Kim Beom-seok, le fondateur de Coupang, est le seul homme d’affaires du pays du Matin clair à y avoir assisté. Il a échangé avec Donald Trump Jr., le fils aîné du président élu, ainsi que le secrétaire d'État désigné, Marco Rubio, et le secrétaire au Commerce désigné, Howard Rutnik.Rappelons que Trump avait nommé Alex Wong, ancien dirigeant de la filiale américaine de Coupang, au poste de conseiller adjoint à la sécurité nationale en novembre dernier. Il a joué un rôle central dans les deux sommets nord-coréano-américains ainsi que dans les politiques relatives à la péninsule coréenne.