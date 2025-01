Photo : YONHAP News

Ce mardi, de nombreux sud-Coréens se sont réveillés dans le brouillard qui se lèvera au cours de la matinée pour laisser place au soleil. Celui-ci brillera sur l’ensemble du territoire toute la journée. Néanmoins, une alerte aux poussières fines a été émise pour la moitié nord du pays avec une qualité de l’air « très mauvaise ». Pour la moitié sud, le niveau « mauvais » a été annoncé.Du côté des températures, le redoux persiste malgré une diminution du mercure ce matin. Il fait -1°C à Séoul, -2°C à Daejeon et Daegu ainsi que 2°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 8°C dans la capitale et à Jeonju, 9°C à Daejeon, 11°C à Daegu et Busan.