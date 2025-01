Choi Sang-mok félicite Donald Trump pour son investiture

Photo : YONHAP News

Le président par intérim, Choi Sang-mok, a félicité Donald Trump pour son retour à la Maison Blanche en tant que 47ᵉ président des Etats-Unis.Dans un message publié ce matin, sur son compte X, il l’a félicité pour son investiture comme pour la prise de fonctions de son vice-président J.D. Vance. Il a ensuite souhaité « rendre à nouveau grande l’alliance avec les Etats-Unis », et ce en référence à MAGA (Make America Great Again), un slogan de campagne du milliardaire.Hier, Choi a affirmé que les premiers temps du nouveau mandat du successeur républicain de Joe Biden seraient cruciaux pour l’économie nationale. Il a fait cette remarque lors d’une réunion avec les patrons des instituts de recherche financés par l’Etat.Celui qui est aussi vice-Premier ministre à l’Economie a ainsi souligné la nécessité de travailler en étroites concertations et communications avec la nouvelle administration américaine, en mobilisant tous les canaux possibles, et de poursuivre la coopération économique gagnant-gagnant. Il a dans la foulée promis un soutien actif du gouvernement à la diplomatie économique vis-à-vis des USA déployée par le secteur privé.