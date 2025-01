Particules fines : les régions de Séoul et du Chungcheong placées en alerte

Photo : YONHAP News

La région de Séoul et celle du Chungcheong dans le sud-ouest du pays sont placées en alerte aux particules fines aujourd’hui. C’est la première fois cet hiver que cette mesure d’urgence visant à les réduire a été mise en place.Le ministère de l’Environnement a annoncé l’appliquer de 6h à 21h, à Séoul, à Incheon, dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, ainsi que dans celle du Chungcheong du Sud, et jusqu’à 6h demain à Sejong et dans le Chungcheong du Nord.Conformément à cette mesure, le temps de travail doit être réduit sur les chantiers du BTP et la circulation des véhicules classés dans la catégorie 5, c’est-à-dire les plus polluants, est restreinte. Les établissements publics devront également respecter le système d'alternance en fonction du dernier chiffre de la plaque d'immatriculation de leurs voitures.Le ministère invite les habitants des régions concernées à rester chez eux et à limiter leur déplacement tout en portant un masque en cas de sortie.